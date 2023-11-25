شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة فى اليوم الثانى من الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مُوفد "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إنّ المساعدات الإنسانية مُستمرة في التدفق إلى الجانب الفلسطيني، خلال اليوم الثاني من الهدنة، فضلًا عن دخول عدد من شاحنات الوقود عبر المعبر. وأفرجت، أمس، الفصائل الفلسطينية، عن مجموعة من المحتجزين في غزة منذ أسابيع، وهي المرحلة الأولى في تبادل الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام.

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