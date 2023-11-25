شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": عدد من العالقين يستعدون للدخول لفلسطين من معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن عدد من العالقين يستعدون للدخول إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح.

ورصدت "القاهرة الإخبارية" استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني، خلال اليوم الثاني من الهدنة، فضلًا عن دخول عدد من شاحنات الوقود عبر المعبر.

وأفرجت، أمس، الفصائل الفلسطينية، عن مجموعة من المحتجزين في غزة منذ أسابيع، وهي المرحلة الأولى في تبادل الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام.