شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تتلقى اليوم عروض الشركات لتوريد 50 ألف طن سكر مستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، اليوم السبت، تلقى طلبات الشركات الراغبة في توريد السكر الخام المستورد أو السكر الأبيض المستورد، حيث تستهدف الوزارة الحصول على 50 ألف طن سكر مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 20 لـ 25% بمنافذ المجمعات وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تنفذ الوزارة مبادرة تخفيض الأسعار للأسبوع السادس على التوالى.