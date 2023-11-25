"وليد" يطلب تطليق زوجته: "صرفت فلوسي على الاقتراض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -فاطمة عادل:

تقدم زوج برفع دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، معللًا ذلك بإسرافها في الاقتراض.

وحسب أقوال الزوج "وليد.ك"، والبالغ من العمر 36 سنة، سباك، في أوراق الدعوى فإنه ارتبط بالمشكو في حقها الزوجة "هالة.م" تبلغ من العمر 33 سنة، بعقد زواج شرعي، عقب تعارف عن طريق الأهل بشكل تقليدي.

وأوضح الزوج في دعواه، أن الزواج استمر لمدة 8 سنوات، لم يسفر عن وجود أطفال، حتى الآن.

خلال تلك افترة، لاحظ "وليد" تصرفات زوجته واستدانتها بشكل مستمر دون مبرر، لافتا إلى محاولته إصلاح ذلك لكنها لم تستجب.

وأضاف الزوج في أوراق الدعوى أن زوجته: "بتاعة قروض وخربت البيت ومش بتخلف ولما جمعت فلوس العمرة صرفتها على سداد أقساط القروض"، حاولت الطلاق بكل الطرق لكنها رفضت.

فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى تطليق للضرر منها وحملت رقم 715 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.