شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحان شهر نوفمبر لجميع الصفوف فى الجيزة.. تنطلق الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى"، بمحافظة الجيزة خلال الفترة من يوم الخميس المقبل الموافق 30 نوفمبر 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الاختبار سيتم عقده في أجزاء المنهج المقررة التي تم تدريسها خلال شهر نوفمبر 2023، مشيرة إلى أن الاختبار يوضع بمعرفة موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.

وأكدت المديرية على أن الامتحان يجرى في جزء من الحصة الدراسية، ولا يتم عقده في الحصة الأولى، وبما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيلا للعملية التعليمية، مشيرة إلى أن اختيار الحصة التي يؤدى فيها الطلاب الامتحان حسب ظروف كل مدرسة.

وفيما يلي جداول امتحان شهر نوفمبر لجميع المراحل التعليمية بالجيزة.

أولًا: جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)

-الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات وICT تكنولوجيا المعلومات.

ثانيًا: جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى

-الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الجبر والهندسة.

-الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الدراسات والتربية الفنية.

ثالثًا: جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الثانوي

الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء.

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الأحياء والتاريخ.

-الأربعاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات والجغرافيا.

رابعًا: جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الثانوي

-الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

-الأربعاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.