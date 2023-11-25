شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تسكين المعلمين الجدد على مدارس تقع بالمربع السكنى لبطاقة المدرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسكين المعلمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم للسنة الأولى ، يتم وفق العنوان الثابت ببطاقة المعلم وقت التقديم على المسابقة، موضحة أن المعلم سوف يتسلم عمله قريبا من محل إقامته ولن يبتعد كثيرا، مشيرة إلى أن استراتيجية الوزارة فى تعيين المعلمين الجدد فى المسابقات التى تتم على مدار 5 سنوات لتعيين 150 ألف معلم تستهدف تسكين المتعاقدين على مدارس تقع بمحيط سكنهم وفق مؤشرات العجز والزيادة فى كل إدارة ومديرية تعليمية تحقيقا للاستقرار الوظيفى للمعلم وأيضا حرصا على انتظام الدراسة وعدم وجود عجز، إضافة إلى عدد مطالبة المعلم النقل لمنطقة أخرى مما يتسبب فى حدوث عجز فى بعض المدارس على حساب البعض الآخر.

جدير بالذكر، أن المديريات التعليمية والإدارات بدأت إجراءات التعاقد مع الدفعة الأولى من مسابقات تعيين 150 ألف معلم، حيث يتم تسليم قرابة 17 ألف معلم العمل خلال الأيام القليلة المقبلة والذين اجتازوا الاختبارات بنجاح فى مسابقة المعلمين للسنة الأولى.

وحددت وزارة التربية والتعليم مسوغات التعيين لاستكمال إجراءات التعاقد مع المعلمين الذين اجتازوا مسابقة الـ30 ألف معلم للسنة الأولى للتعاقد على وظيفة معلم مساعد ورياض أطفال، كالتالى:

- أصل المؤهل الدراسي .

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لمديرية التربية والتعليم.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إقرار من المرشح للتعاقد أمام مسؤول إدارة الموارد البشرية وموقع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي خلال الأربع سنوات السابقة.

- قرار من المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، والخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية الشهادات الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ، والتي تفيد باجتياز القبول للمعلمين والمعلمات المساعدين، واعتبارها شرط أساسي من ضمن مسوغات التعاقد . ( سيتم وضعها بمعرفة الإدارة ضمن مسوغات التعاقد.