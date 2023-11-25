شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نحن شعب يروى تراب وطنه بدمه ولا يفرط فى شبر واحد منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، إن ديننا ووطنيتنا وحضارتنا وتاريخنا يقولون لمن تسول له نفسه النيل من ذرة رمل واحدة من وطننا "نحن شعب يروي تراب وطنه بدمه ولا يفرط في شبر واحد منه".

واضاف في تصريحات له، نحيا كراما أو نموت كراما فالشرفاء دائما هم من يؤثرون الموت بعز وشرف دفاعا عن الأرض والعرض على الدنيا وما فيها طلبا للشهادة وحفاظا على الكرامة.

وتابع: شتان بين من يحمد الله على الضراء كما يحمده في السراء و من ينتحرون خوفا وهلعا اللهم ثبتنا على دينك.