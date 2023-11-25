شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصناعات الهندسية تعقد ندوة لدعم الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد منير الفقي نائب رئيس الاتحاد للعام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمدنية والكهربائية، إن اتحاد العمال ينظم ندوة تثقيفية، اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، بمقر مصانع إحدى شركات الألومنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا، وذلك تحت عنوان " مصر.. المستقبل"، بحضور أعضاء مجلس نواب وقيادات تنفيذية وشعبية من المحافظة.

وقال الفقى، إن الندوة التي سيشارك بها حشود عمالية، وسيحاضر بها المهندس محمود عجور‎ العضو المنتدب التنفيذى بشركة مصر للألومنيوم، والمهندس ‎ خالد منير الفقى‎ نائب رئيس اتحاد العمال، موضحا أنها تأتي في إطار دور العمال الوطني والتاريخي في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأييده لفترة رئاسة جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وزيادة الإنتاج، وحماية الأمن القومي في الداخل والخارج.

وكان قد توجه المهندس بالشكر والتقدير، للرئيس عبـد الفتـاح السيسـى، منقذ مصر وقائد سيرتها نحو صنع التقدم والرخاء لشعبها الأبى، على استجابته لنداء الواجـب، نـداء الـوطن، نـداء الحـق، نحـو اسـتكمال مسيرة العطاء والبنـاء مـن بنـاء مـصـر الحديثـة مصـرنا الغاليـة التـي تـنعم فيهـا بالاستقرار والأمـان، وذلك نيابـة عـن أعضـاء مجلـس إدارة النقابـة العامـة واللجـان النقابيـة النقابـة العامـة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية علـى مسـتوى الجمهوريـة والذين يمثلون العاملين والعاملات بهذه الشركات والتي تمثل قاطرة التنمية في مصر.