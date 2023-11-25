شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات الإسعاف تستعد لنقل 17 مصابا من الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بأن سيارات الإسعاف تستعد لنقل 17 مصابا من الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ أمس حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.