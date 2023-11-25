شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شنايدر الطبى فى إسرائيل: المحتجزون المفرج عنهم فى حالة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مركز شنايدر الطبي في إسرائيل، أن المحتجزون المفرج عنهم في حالة جيدة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأفرجت، أمس، الفصائل الفلسطينية، عن مجموعة من المحتجزين في غزة منذ أسابيع، وهي المرحلة الأولى في تبادل الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ أمس حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.