شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": دخول 7 شاحنات محملة بالوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ أمس حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.