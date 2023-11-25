شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": أكبر دفعة مساعدات تدخل اليوم إلى الجانب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن موفد القناة من أمام معبر رفح البري، بأن أكبر دفعة مساعدات تدخل اليوم إلى الجانب الفلسطيني.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.