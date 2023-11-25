شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: إسرائيل تسلمت أسماء 13 محتجزا متوقع إطلاق سراحهم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء المحتجزين الـ13 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.