شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالمحيط الهندى قبل ساعات من الهدنة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت "قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، نقلا عن إعلام لبناني بتعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.