برلماني: الرئيس السيسي كشف مروجي الشائعات والأكاذيب أمام العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال حسن المير، عضو مجلس النواب، إن موقف مصر تجاه دعم القضية الفلسطينية واضح ومعروف لدى العالم أجمع.

وأضاف أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوصل خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الرسائل المهمة والعاجلة للمجتمع الدولي، في مقدمتها الرفض القاطع من مصر للتهجير القسري للفلسطينيين وأن الأمن القومي المصري والحفاظ على حدود مصر خط أحمر.

وأكد أن الرئيس السيسى عبر كعادته دائمًا عن جميع المصريين وبمختلف اتجاهاتهم وانتمائهم السياسية والشعبية والحزبية.

وأشار "المير" إلى أن الدولة المصرية تقف بكامل مؤسساتها وشعبها العظيم بجانب الشعب الفلسطيني، موضحاً أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسي على إرسال الدولة المصرية لأكثر من 80% من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن هذا يُعد أمرًا مشرفًا ويجب على المصريين أن يفتخروا بموقف دولتهم التي لا تتخلى عن أشقائها أبدًا.

وتابع: الرئيس السيسي كشف مروجى الأكاذيب والإشاعات الذين يبثون سمومهم ضد الدولة المصرية أمام العالم كله وعلى الهواء مباشرة عندما أكد أن معبر رفح لم يغلق أبدًا من الجانب المصري، معتبرًا ذلك التأكيد الواضح والحاسم من الرئيس السيسى بمثابة رسالة لكل وسائل الإعلام المضللة التي حاولت تشوية صورة مصر أمام ابناء الشعب العربي بأكمله، خاصة أن العالم كله لديه وعي وإدراك كاملين بأن مصر عمرها ما تخلت عن فلسطين.