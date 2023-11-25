أخبار مصر

ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم.. والأرصاد للمواطنين: ارتدوا الكمامة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، رصدها غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس.

وذكرت في بيان لها، صباح اليوم السبت، أن الغطاء السحابي يعمل على احتجاز الأتربة والرمال المثارة على سطح الأرض والناتجة من الرياح الجنوبية الغربية النشطة والتي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

ونصحت الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية، مراعاة الحالة الجوية وارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل.

وأضافت: نشهد اليوم ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وتوقعت أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 28 درجة مئوية، وتظل الأجواء مائلة للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

12

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا