شكرا لقرائتكم خبر عن السجون الإسرائيلية: سنفرج عن 42 أسيرا فلسطينيا اليوم ضمن الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السجون الإسرائيلية، إنها ستفرج عن 42 أسيرا فلسطينيا اليوم ضمن الصفقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.