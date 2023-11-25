شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل تفرج عن 14 إسرائيليا.. والاحتلال يتلقى قائمة بـ42 أسيرا فلسطينيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الفصائل الفلسطينية، ستفرج اليوم السبت، عن 14 إسرائيليا ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.

كما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مصلحة السجون تلقت قائمة بأسماء 42 أسيرا فلسطينيا سيفرج عنهم اليوم بموجب صفقة التبادل.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ، يومها الثاني السبت، حيز التنفيذ، برعاية مصرية - قطرية - أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وأعلن الجمعة، عن اكتمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى مع عائلاتهم تنفيذاً لاتفاق الهدنة، وكذلك تم إطلاق سراح أول 39 امرأة وطفلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، ولم شملهم مع عائلاتهم.

وبإشراف الصليب الأحمر، فقد تم جمع شمل أول 13 رهينة، وجميعهم من النساء والأطفال مع عائلاتهم في إسرائيل.