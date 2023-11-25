شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يترأس قداس ترقية قساوسة إلى رتبة القمصية من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترأس الأن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس ترقية 20 من الآباء الكهنة إلى رتبة القمصية، وذلك بالكنيسةالقبطية المرقسية بالإسكندرية.
وكان فى استقبال قداسته إلى جانب الأنبا أنجيلوس الأسقف العام للقطاع، نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، ومجمع كهنة قطاع شبراالشمالية.
وصلى قداسة البابا صلاة الشكر وألقى على الحاضرين كلمة مناسبة، كما زرع شجرة في إحدى باحات الدير بهذه المناسبة، وتم التقاط صور تذكارية.
وفى سياق متصل، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد المجيد فى 25 نوفمبر، ويستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوما حتى يوم عيد الميلاد 7 يناير 2024.
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