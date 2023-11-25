شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإسكان: متابعة معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة، عدة جولات ميدانية، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات، وذلك في إطار مواصلة الزيارات الميدانية للمشروعات للمتابعة الدقيقة للمشروعات من مواقع العمل، وتذليل أي عقبات إن وجدت، بهدف الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية في أسرع وقت، وبأعلى جودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة وعدم إسناد مشروعات لها مرة أخرى.

وفي ذات السياق، قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث - المشرف على أعمال المرافق، بزيارة تفقدية لمدينة بدر، يرافقه المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الهيئة، وأجهزة عدة مدن.

وفي مستهل الزيارة، تم عقد اجتماع لمناقشة مشروعات المرافق الجارى تنفيذها، ومراجعة موقف مشروعات التشغيل والصيانة بمدن حدائق العاصمة، وأكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، حيث تم تقديم عرض عن مشروعات ( المياه - الصرف - ري - فرمة طرق - كهرباء )، ومناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، والمعوقات التي تواجه المشروعات.

وعقب الاجتماع، قام المهندس أشرف فتحي محمود، بالمرور على محطات الصرف الصحي بمدينة بدر، حيث تفقد أعمال محطة المعالجة الثنائية والثلاثية، ومتابعة دورة العمل داخل المحطة، وبرك الأكسدة.

وتفقد مسئولو الإسكان، محطة الصرف الصناعي رقم 4، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة، وتم تأكيد سرعة الانتهاء من المحطة، والاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة، وعمل الصيانة اللازمة، ومراقبة كفاءة أداء طلمبات المياه بمحطات الرفع، ومراقبة معدلات تصرف المياه بمحطات الصرف، وذلك نظراً لدخول فصل الشتاء حتى تكون جاهزة في حالة الطوارىء.

وتابع المهندس عـلاء عبد اللاه مصطفـى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجــديدة والمشــرف على مدينة الأقصـر الجديدة، حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة بالشــوارع، وذلـك بـالتنسيق مع قسـم الكهــرباء بـالمـدينة، وفـريق من الفنيين.

وأوضح المهندس خالد شاهين، رئيـس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أنه جــارٍ إجــراء أعمــال صيـانــة شـاملــة لأعمــدة الإنــارة بكــافـة أحيــاء المــدينــة، حيث تضمنــت أعمــال الصيـانـة تغييـر الكشـافــات غيــر الصـالحـة للإنارة، وتغطيــة منافذ الكهـرباء، حفــاظًا على سـلامة وأمــن المــواطنيــن، وغير ذلك من أعمال، وذلك خلال الجولة التي قام بها رئيس الجهاز، لمتابعة سير عمل منظومة الكهرباء بالمدينة.

كما تابع رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أعمال التجميل الجارية بالمدينة، وتطوير الميادين، وأكشاك الكهرباء، لظهور المدينة بالمظهر اللائق.

وفي سياق متصل، قام المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية، لمتابعة الحالة العامة بالحيين الأول، والثانى شرق، وذلك طبقاً لجدول المرور الدورى لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة، حيث تفقد المحاور والطرق، وكذا الحدائق، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة والصيانة للمسطحات الخضراء لرفع كفاءتها.

كما وجه رئيس جهاز مدينة الشروق، بتهذيب الأشجار المتعارضة مع ممرات المشاة داخل الحدائق، لتسهيل حركة السكان والمترددين، بخلاف تلافى ملاحظات فورية تخص إصلاح محبس مياه، وضبط مناسيب بالوعات المطر، مؤكداً استمرار المرور يومياً بجميع أنحاء المدينة، والعمل دائماً على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

وفي سياق متصل، قام المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضانبالمرور على حديقة محور الكفراوي، لمتابعة استكمال أعمال تطوير الحديقة من تنسيق الزراعات والزهور، وقص الأشجار، واستكمال أعمال تطوير مسجد الحديقة، وتطوير الكافتيريا الخاصة بها، لتكون متنفساً طبيعياً للمواطنين.

وشدد رئيس جهاز العاشر من رمضان، على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال، بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقاً للجدول الزمني المتفق عليها، وبالجودة المطلوبة.

وقام المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بتفقد محطة تنقية مياه الشرب، والتى تعمل بطاقة ١٧٢ ألف م٣/يوم المغذية للمدينة وميناء دمياط، والمأخذ المغذى للمحطة من نهر النيل، وذلك فى إطار الاهتمام بالمرافق العامة، والوقوف على القدرات الاستيعابية والتشغيلية للمحطة.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تقديم الخدمة بأعلى كفاءة لعناصر المنظومة بالمحطة، وكذلك أعمال رفع الكفاءة للمرحلة الأولى، وأعمال الصيانة الدورية للمأخذ، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية، لتحقيق الاستفادة من قدرة المحطة لخدمة التوسعات الحالية والمستقبلية للمدينة.