شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مواطن بالخارج تقيم مؤتمرا غدا لحشد الجالية بروما للمشاركة بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "يوم الأسرة المصرية في حب مصر"، تنظم حملة مواطن لدعم مصر في العاصمة الإيطالية روما، غدا الأحد، مؤتمرا لحشد أبناء الجالية المصرية في روما للمشاركة في العملية الانتخابية.

وقال إكرامي هاشم منسق حملة مواطن في روما، إن جميع أعضاء الحملة يبذلون جهدا هائلا لإخراج هذا الحدث الاحتفالي الهام في صورة رائعة تليق باسم المصريين في روما من ناحية، ويليق بأهمية الاستحقاق الدستوري الهام، وهو الانتخابات الرئاسية التي أصبحت على الأبواب بالنسبة للمصريين بالخارج، حيث من المقرر انعقادها في الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل.

وأكد هاشم على أن أبناء الجالية المصرية في إيطاليا عموما وفي العاصمة روما على وجه الخصوص يدركون أهمية المشاركة في هذا الحدث الوطني الهام، وذلك في إيصال رسالة واضحة للدولة الإيطالية حكومة وشعبا بالتفاف أبناء مصر حول مؤسسات الدولة المصرية الوطنية وحول زعيم الأمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع منسق حملة مواطن في روما، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، هو الاختيار الوحيد لأبناء الجالية المصرية في روما، وأن اجتماعنا يوم غد الأحد للتنسيق وحشد أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية المصرية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري وجعله يوم عرس مصري في روما.