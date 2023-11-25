شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ إجراءات استيراد دفعة جديدة من السكر لطرح الكيلو بـ27 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، اليوم طلبات الشركات الراغبة في توريد السكر الخام المستورد أو السكر الأبيض المستورد، حيث ستقوم الشركات التابعة للوزارة بتكرير السكر الخام الى سكر ابيض وطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وعلى مدار الأيام الماضية استقبلت وزارة التموين والتجارة الداخلية 170 ألف طن سكر مستورد من الكميات المتعاقد عليها لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتوفير السلعة بكميات كبيرة بمنافذ الشركات التابعة للوزارة، وأيضا توفير السكر للمستفيدين من دعم بطاقات التموين بالتوازي مع طرح كافة السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.