وزيرة البيئة: نبحث تنفيذ أكبر عدد من المشروعات لمواجهة التحديات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعمال اجتماع لجنة التسيير الوطنية لمرفق البيئة العالمي.

وأوضحت "فؤاد" أنه تم اختيار ٤ مشروعات من إجمالي ٤٤ مشروعا مقدما من الوزارات المختلفة، لكونها الأكثر تماشياً مع أهداف التمويل للمرحلة الثامنة من مرفق البيئة العالمي، وتتناسب مع حجم المخصصات المالية المتاحة.

وأكدت أنه سيتم البحث عن نوافذ تمويلية أخرى للمشروعات التي لم يتم اختيارها، من خلال التواصل مع الوزارات ونقاط الاتصال الوطنية للاتفاقيات المختلفة لتحديد المشروعات التي تتماشى مع توصيات مؤتمرات الأطراف الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المانحة لإدراجها ضمن خططها وأهدافها التمويلية.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة حرصت قبل التقدم بالمشروعات الخاصة بها ضمن قائمة المشروعات المرشحة، على البحث قدر الإمكان عن مصادر تمويلية أخرى لتنفيذ تلك المشروعات، بما يتيح فرصة أكبر للوزارات الأخرى للتقدم بمشروعاتها يمكن اختيارها.

واستمعت الوزيرة لملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة حول المشروعات المختارة، والمشروعات المزمع ترشيحها مستقبلا، من خلال التوازي مع الأهداف العامة للمرحلة الثامنة من مرفق البيئة العالمي ووضع الاحتياجات الوطنية في قلبها.

كان ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس لجنة التسيير الوطنية، وأعضاء اللجنة وممثلي وزارات الخارجية والنقل والكهرباء والزراعة، وذلك لمناقشة الملاحظات الخاصة بالمشروعات التي تم اختيارها للتقدم للتمويل من مرفق البيئة العالمي في مرحلته الثامنة.