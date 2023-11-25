رفضت الزواج منه.. المعارضات يجدد حبس متهم بقتل عاملة نظافة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، متهم بقتل عاملة نظافة في سنتر بالحى الرابع بأكتوبر، انتقامًا منها لرفضها الارتباط به.

البداية عندما تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بسنتر بالحي الرابع بدائرة قسم ثان أكتوبر.

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع فاطمة. ع 34 سنة ربة منزل شاهد الواقعة والتي أقرت أنها أثناء تواجدها بمحل عملها صحبة المجني عليها سمية 35 سنة عاملة نظافة بذات السنتر وفوجئت بالمتهم رمضان. ف عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، يحمل سلاح أبيض سكين وقام بطعن المجني عليها 3 طعنات من الخلف، وذلك لطلبه الزوج منها عدة مرات، وقوبل طلبه بالرفض.

واستمع فريق البحث إلى أقوال شقيق الضحية وشاهدة الواقعة وأفراد الأمن وزملاء الضحية وزملاء المتهم حول الواقعة، وملابساتها وظروفها، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.