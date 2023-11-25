ضبط 13عنصرًا إجراميًا في مداهمة على تجار المخدرات في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الشرقية - المنوفية، أسوان، بورسعيد،) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن المنوفية

ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة تلا، وبحوزتهم (1.300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1.150 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية آلية- فرد محلى- عدد من الطلقات- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن أسوان

ضبط عاطليَن "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة إدفو، وبحوزتها (4.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلى وطلقة- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة")، وضبط عاطليَن "لهما معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.. وبحوزتهما (كمية لمخدري "الهيروين، الشابو"- بندقية خرطوش- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - 2 سلاح أبيض- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط عاطليَن بدائرة قسم شرطة أول أسوان.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن الجيزة

ضبط عاطليَن "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزتهما (3,500 لمخدر الحشيش- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة")، وعاطل "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الوراق.. وبحوزته (كمية لمخدري "الآيس، الحشيش"- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن بورسعيد

ضبط عاطل وسائق "لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة المناخ، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

مديرية أمن الشرقية

ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة منيا القمح.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى – عدد من الطلقات - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.