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أمن الجيزة يضبط 3 تجار حشيش وآيس متلبسين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على عاطلين يتاجران في مخدر الحشيش بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

معلومات وردت أكدتها تحريات العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية باتجار مسجلين خطرًا في المواد المخدرة واتخاذهما دائرة قسم العمرانية مسرحًا لنشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد هاني عماد رئيس مباحث العمرانية من ضبطهما بحيازتهما 3 آلاف و500 كجم من مخدر الحشيش ومبلغ مالي متحصلات بيعه.

في الوراق، ألقى النقيب هشام موسى معاون المباحث القبض على عاطل له معلومات جنائية بحيازته كمية لمخدري الآيس والحشيش ومبلغ مالي أقر بأنه حصيلة نشاطه الإجرامي في بيع المخدرات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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