رئيس حملة السيسي: الرئيس جعل سيناء على رأس أولوياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية، المنعقد تحت عنوان "صوت غزة من سيناء" وذلك لدعم الاشقاء الفلسطينيين فى غزة.

وتوجه المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بالشكر لمجلس القبائل والعائلات المصرية على دعوة الحملة، لحضور هذه الفاعلية التى تأتى فى سياق الدعم الشعبى المتواصل للموقف المصرى الراسخ من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحملة تشرفت بحضور مثل هذه الفعالية في القاهرة.

وأكد فوزي أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي جعل سيناء على رأس أولوياته نظرًا لأهميتها الاستراتيجية وكلف بسرعة تعميرها، حيث إنه في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو كانت أرض سيناء بؤرة للعمليات الإرهابية.

وقال: وقد وجه السيسي بإطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات أمنيًا وعسكريًا من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية بتطهير أرض الفيروز من الارهاب إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى فضلًا عن إقامة العديد من المشروعات التنموية.

ولفت إلى أن إطلاق المرحلة الثانية لإعمار سيناء يؤكد الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذه المنطقه ضد أي مشاريع ومطامع أخرى تستهدف استغلال هذه الأرض التي لطالما كانت مطمعًا للغزاه ومحط أنظار الطامعين.

وأضاف فوزي خلال كلمته بالمؤتمر: وقفنا على معبر رفح لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة والتي تضم ٨٩٥٠ طن من المساعدات قدمها التحالف الوطني الوطني و٣٠٠٠ طن قدمتها مؤسسة حياة كريمة.

وأشاد فوزي بدور مؤسسة القبائل والعائلات المصرية وجميع من ساهم في معاونة المؤسسات الدولية والمحلية في نقل وتحميل قوافل المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللوجستي لها لتسهيل وصولها الى معبر رفح البري.