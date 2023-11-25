رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحدد الظاهرة الجوية المسيطرة على الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، رصدها لأجواء مغبرة على معظم الأنحاء خلال الآونة الحالية من اليوم السبت.

وذكرت في بيان لها، أن هناك نشاط للرياح الجنوبية يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدني الرؤية الأفقية على مختلف المناطق من السواحل الشمالية الغربية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد.

وحددت الرؤية الأفقية تبعًا لآخر رصد لمحطات الأرصاد الجوية:

القاهرة 4000 متر

برج العرب 3000 متر

مرسى مطروح 2000 متر وسرعة الرياح 27 عقدة

المنصورة 1500 متر

طنطا 3000 متر

وأضافت "الأرصاد" أن الطقس مائل للحرارة اليوم على القاهرة ودرجة الحرارة الآن 25 درجة.