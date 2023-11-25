"القومي للمرأة" يطالب بوقف قتل النساء والأطفال الفلسطينيين بلا شروط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ

طالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، الأمم المتحدة بوقف قتل النساء والأطفال في فلسطين بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، وذلك في إطار انطلاق فعاليات الحملة العالمية "16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة".

وكتبت "مرسي" منشورًا عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم السبت: إننا نشهد اليوم انطلاق الحملة العالمية 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام، ويتزامن ذلك مع مرور ما يقرب من خمسين يوما متواصلة من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بفلسطين الباسلة الأبية.

وتساءلت: كيف يتحدث العالم عن العنف ضد المرأة في الوقت الذي تقتل فيه النساء والأطفال يوميا وعلى الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع.. فما هو تعريف العنف ضد المرأة إذن.

وتابعت: ألا يعد القتل والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري أحد أشكال هذا العنف أين الحقوق الإنسانية للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة وهي لا تملك أبسط تلك الحقوق وهو الحق في الحياة في ظل انعدام الإنسانية العالمية.