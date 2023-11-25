دفنها بدون تصريح.. مسجل خطر يعذب ابنة عشيقته حتى الموت بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة وفاة طفلة بالإسكندرية وضبط مرتكبة الواقعة.

كان قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا بوفاة (طفلة) وبها إصابات بالوجه والجسم وقيام والدتها وشخص آخر بتكفينها ودفنها بدون تصريح دفن.

بالفحص وباستدعاء والدة الطفلة (بدون عمل، لها معلومات جنائية)، قررت بأنها متزوجة من (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وقيامها منذ حوالى 10 أشهر بترك مسكن الزوجية وبرفقتها كريمتهما (طفلة، عُمر سنة و7 شهور، غير مُقيدة بالسجل المدني) والإقامة طرف (عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) لحمايتهما من زوجها المذكور، وقيام الأخير بمداومة التعدي بالضرب على كريمتها المذكورة ما أدى لحدوث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم ووفاتها وقيامهما بتكفينها ودفنها بمقابر بدائرة القسم (بدون تصريح دفن).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.