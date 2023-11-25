حريق في مصنع كرتون بأكتوبر.. والحصيلة مصاب باختناق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل داخل مصنع كرتون بمدينة السادس من أكتوبر اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من منشأة صناعية بالمنطقة الصناعية الثالثة.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق بتشوينات خلف المصنع المشيد على مساحة 2500 متر ويضم طابقين، وتمام الإخماد.

أسفر الحريق عن مصاب بحالة اختناق خضع للعلاج بموقع الحريق تزامنًا مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.