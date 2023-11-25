القبض على نقاشَين لاتهامهما بسرقة سيارة بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط نقاشَين- مقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق سرقة مفتاح السيارة وتم بإرشادهما ضبط السيارة.

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مسدس- عدد من الجنيهات الذهب- مبلغ مالى- هاتف محمول) من داخل عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبحوزتهما المسروقات، باستدعاء المبلغ تعرف على المتهمان والمسروقات ، وإتههما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.