"أجبرتنا نبوس رجلها".. قرار قضائي جديد بشأن سيدة متهمة بضرب شابين بالكرباج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، تجديد حبس سيدة وزوجها وابنها وأحد أقاربها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتعذيب شابين وضربهما بالكرباج بعد احتجازهما داخل شقته في كرداسة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو تم نشره تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة).

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمان بدائرة المركز بقيام كل من ترزي "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين بالتعدي عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجنى عليه بالاتصال هاتفيًا بالترزي مازحًا معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها واستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدي عليهما.

وكان الشابان تقدما ببلاغ لقسم شرطة كرداسة، قالا فيه إنهما صديقان لابنها، واستدرجتهما إلى منزلها، حيث استعانت بآخرين واعتدت عليهما بمساعدة أقاربها، وصورت فيديو لإذلالهما أثناء ضربهما بالكرباج أمام الأهالي "أجبرتنا نبوس رجلها".

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.