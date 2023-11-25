شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 90 شاحنة دخلت غزة وجارى استكمال إدخال شاحنات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل، بأنه تم إدخال 90 شاحنة لغزة وجاري استكمال إدخال شاحنات أخرى.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.