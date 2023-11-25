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"القاهرة الإخبارية": تضارب فى الإجراءات قد يدفع لتأخير تسليم الأسرى والمحتجزين

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، نقلا عن مراسل القناة، أن هناك تضارب في التفاصيل والإجراءات التقنية ما قد يدفع إلى بعض التأخير فى تسليم وتسلم الأسري والمحتجزين، وفق الوسيطين المصرى والقطرى.

ومن المقرر أن تبدأ خلال ساعة الفصائل الفلسطينية بإطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج مساءً عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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