شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": تضارب فى الإجراءات قد يدفع لتأخير تسليم الأسرى والمحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، نقلا عن مراسل القناة، أن هناك تضارب في التفاصيل والإجراءات التقنية ما قد يدفع إلى بعض التأخير فى تسليم وتسلم الأسري والمحتجزين، وفق الوسيطين المصرى والقطرى.

ومن المقرر أن تبدأ خلال ساعة الفصائل الفلسطينية بإطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج مساءً عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين.