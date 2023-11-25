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ننشر فيديو لحظة وصول المساعدات الإنسانية لشمال قطاع غزة لأول مرة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، فيديو يرصد اللحظات الأولي لوصول المساعدات الإنسانية المختلفة إلى شمال قطاع غزة لأول مرة فى ثاني أيام الهدنة. 

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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