شكرا لقرائتكم خبر عن مدير نادى الأسير الفلسطينى: نشيد بجهود الرئيس السيسى للتخفيف عن شعبنا بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري بالجهود المصرية التي تبذل من أجل تحرير المعتقلين الفلسطينيين وإتمام الصفقة وإطالة مدى هذه الهدنة الإنسانية، كي تتحول إلى وقف كامل لإطلاق النار من أجل حماية أهل غزة بعد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.



مدير عام نادي الاسير الفلسطيني عبد الله الزغاري

وقدم المسؤول الفلسطيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" التحية للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يعمل من أجل تخفيف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحا أن العدوان الإسرائيلي أدى لتسجيل عشرات الالاف من الجرحى والشهداء والمفقودين والمشردين بالإضافة للدمار الشامل للبنية التحية.

وأوضح أن صفقة تبادل الأسرى التي تم إبرامها بين حماس وإسرائيل بجهود مصرية وقطرية ورعاية دولية هي جهود مشكورة، مشيرا إلى أن الصفقة تأتي تتويجا لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال التي راح ضحيتها عشرات الالاف الشهداء والجرحى والمعوقين والمفقودين في ظل دمار شامل لمباني ومستشفيات ومدارس وجامعات وكل البنية التحتية.

ولفت إلى رضوخ الاحتلال الإسرائيلي للصفقة ولشروط الفصائل الفلسطينية في غزة والتي صدمت وصبرت وتمكنت على مدار الشهر الماضي تجسيد روح التحدي والحفاظ على المحتجزين لدىها، موضحا أن كل هذه الظروف أدت لرضوخ الاحتلال لشروط المقاومة، موضحا أنه بموجب ذلك الاتفاق سيتم اطلاق سراح 150 أسيرا وأسيرة المعتقلين في سجون الاحتلال حسب الأقدمية على أن تقوم المقاومة بالإفراج عن خمسين من الرهائن من النساء والأطفال، مؤكدا أنه يوم أمس الجمعة تم إطلاق سراح 39 أسير وأسيرة منهم 24 أسيرة و15 أسير.

أوضح أنه خلال الساعات القادمة سيتم إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى، معربا عن أمله في أن تنجح الجهود في إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن عدد الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وصل لأكثر من 8 آلاف أسيرة وأسير في ظل ارتفاع وتيرة الاعتقالات من 7 أكتوبر الماضي والتي طالت أكثر من 3 آلاف مواطن فلسطيني.