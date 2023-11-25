شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يجرى مباحثات مع وزيرى خارجية البرتغال وسلوفينيا حول الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مباحثات ثلاثية مع وزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا حول تطورات الأوضاع في غزة، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

وأكد "أبو زيد" وجود توافق في المواقف بشأن ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن الوزيران يثمنان دور مصر في عقد اتفاق الهدنة في غزة.