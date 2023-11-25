شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستعلامات: مساع مصرية ومؤشرات إيجابية لتمديد فترة الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن اتصالات مصرية مكثفة تجري حاليا مع كل الأطراف، لتمديد فتره الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأوضح أن مصر تلقت حتى الآن مؤشرات إيجابية من كافة الأطراف لتمديد فتره الهدنة.