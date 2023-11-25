شريان حياة إلى غزة.. مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، يومها الثاني بفضل الجهود المصرية - القطرية – الأمريكية، بعد أن قتلت إسرائيل أكثر من 15 ألفا بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتواصل مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تم تسليم الجانب الفلسطيني حتى الجمعة، 2468 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، و8440 طنا من المواد الغذائية، و658 طنا من الوقود، و6345 طنا من المياه، فضلا عن مواد إغاثة أخرى بلغت 1885 طنا، بالإضافة إلى 82 قطعة من الخيام والمشمعات، و18 سيارة إسعاف، و1849 شاحنة.



مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع

كما استقبلت مصر نحو 236 مصابا و273 مرافقا لهم، وكذلك 8514 من حاملي الجنسيات الأجنبية و1256 مصريا.