أخبار مصر

استمرار تدفق المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة فى ثانى أيام الهدنة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تدفق المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة فى ثانى أيام الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل باستمرار تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح البري إلى قطاع غزة خلال اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية بالقطاع. 

وأضافت : "معبر رفح البري استقبل عددا من شاحنات الوقود و"غاز الطهي" وتم دخولهم لقطاع غزة تنفيذ لبنود الهدنة الإنسانية الجارية لليوم الثاني على التوالي".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا