شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تدفق المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة فى ثانى أيام الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل باستمرار تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح البري إلى قطاع غزة خلال اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية بالقطاع. وأضافت : "معبر رفح البري استقبل عددا من شاحنات الوقود و"غاز الطهي" وتم دخولهم لقطاع غزة تنفيذ لبنود الهدنة الإنسانية الجارية لليوم الثاني على التوالي".

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