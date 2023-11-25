شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى يتفقد مطعم المدينة الجامعية للطالبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، مطعم المدينة الجامعية للطالبات، وذلك أثناء تناولهن وجبة الغداء اليوم، واطمأن بنفسه على جودة الطعام المقدم لهن، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على تذليل أي عقبات تواجه الطالبات فى المدينة الجامعية.

كما تأكد من كفاءة وجودة الوجبات والخدمات المقدمة، وأماكن التغذية وتجهيزات المطابخ. ورافقه خلال الجولة الدكتور أحمد يوسف مهدي عضو المكتب الفني و حنان عبدالحميد مديرة المدينة الجامعية للطالبات واللواء خالد الريفي مدير إدارة الأمن الجامعي بأسيوط.

وشدد على ضرورة المراقبة المستمرة لجودة الطعام المقدم للطالبات للتأكد من سلامته، كما وعد الطالبات بحل أى مشكلة تواجههن فيما يخص موضوع التغذية، وأنه على تواصل دائم معهن.

وأوضح أنه سيقوم بعمل زيارات مفاجئة لكافة المدن الجامعية بالوجه القبلي وذلك للتأكد من تطوير جودة الوجبات ومستوى الخدمة وللمتابعة الدائمة لأي مشكلات تواجه الطلبة والطالبات بالمدن والعمل على حلها سريعاً والعمل على تهيئة الجو المناسب لهم والذي يساعدهم على المذاكرة والتفوق.

كما فتح نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي حوارا مع بعض الطالبات، أثناء تواجدهن فى المطعم للتأكد من كفاءة وجودة ومستوى الوجبات والخدمات المقدمة كما استمع لآرائهن لمعرفة مدى الرضا عن الوجبات والخدمة ومقترحات تطوير الخدمات المقدمة.