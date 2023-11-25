لم يكتفي بقتلها فذبحها.. أسرار جريمة زوجية على سجادة الصلاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"عايز فلوس" كلمتان كانتا كفيلتين بإثارة غضب "محمد.ف." ويذهب تفكيره إلى خطوة دموية بحق "أم العيال" مسطرًا جريمة بشعة باتت حديث أهالي قرية المنصورية مركز منشأة القناطر.

لحظات قليلة احتاجها الرجل -الذي يعاني من مرض نفسي لأكثر من 7 سنوات- ليحضر سكينًا من المطبخ ويبحث عن زوجته "مروة" ليجدها واقفة بين يدي مولاها تؤدي صلاتها لينهال عليها بالطعنات.

لم يكتف رب الأسرة بمشهد غير مألوف عن مجتمعنا وراح ينهي ما بدأه بنحر رقة زوجته تحت أنظار أطفالهما "حرام يا بابا" ليفر هاربًا بعدها خشية ضبطه.

مساء أمس الجمعة أطبقت رائحة الموت على شارع الطابونة بقرية المنصورية. ذعر استقر داخل القلوب مع انتشار خبر "محمد دبح مراته علشان مرضتش تديله فلوس للبودرة".

مصدر أمني مسؤول - رفض نشر اسمه - أكد أن مأمورية تطارد المتهم بعد هروبه لمعرفة الدوافع الكامنة وراء جريمته مرجحة ارتكابه لفعلته في حالة عدم اتزان.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيلة بشارع الطابونة دائرة مركز منشأة القناطر.

وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجانئية بسرعة فحص البلاغ بالتنسيق مع وحدة المباحث وفرقة مباحث شمال أكتوبر والاستعانة برجال الأدلة الجنائية.

تحريات العقيد عبد الحميد السبكي مفتش مباحث الفرقة توصلت إلى مقتل ربة منزل ذبحا بسكين على يد زوجها، ولاذ الجاني بالفرار خشية ضبطه من قبل الأهالي.

وفرضت قوات الشرطة بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث طوقًا أمنيًا بمسرح الجريمة انتظارًا لحضور النيابة العامة وإجراء المعاينة قبل نقل جثمان المجني عليها إلى المشرحة.