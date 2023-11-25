بالفيديو.. الأرصاد تحذر المواطنين من ظاهرة جوية تسيطر على طقس الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية من الحالة الجوية المسيطرة على طقس اليوم والأحد، ناصحة إياهم بارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل.

وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنَّ يوم غدٍ الأحد سيشهد نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق المختلفة على امستوى الجمهورية.

وأوضحت أن مساء غد سيشهد انخفاض في درجات الحرارة، حيث تصل الصغرى إلى 15 درجة، مشيرة إلى أنه بداية من يوم الثلاثاء المقبل ستحدث حالة من استقرار الأحوال الجوية.