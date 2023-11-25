شاهد أرصفة محطة قطارات صعيد مصر بعد تجهيزها قبل الافتتاح.. صور

القاهرة - سامية سيد - تستعد محطة قطارات صعيد مصر، لاستقبال الجمهور، حيث تضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلى جهة شارع السودان و(4) أرصفة لخط المناشى جهة محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالى ( أسوان/اسكندرية - المناشى - البضائع) حيث يبلغ إجمالى أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاح.

وينشر ”الخليج 365” صور أرصفة محطة قطارات صعيد مصر، بمنطقة بشتيل بالجيزة، حيث تم تجهيزها المظلات والمقاعد وتم ربطها بأنفاق بصالة التذاكر، كما يوجد بكل رصيف مصاعد تخدم ذوى الهمم.

وتبلغ مساحة مبنى المحطة الرئيسى 31.000 م2 والذى يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى على جزء تجارى ضمن مول تجارى متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضى خاصة بالعاملين بالمحطة ‏.

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40 مترا، بالإضافة إلى الدورين الأول والثانى للمحطة والذى يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.

كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتى تشمل 12 سكة بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات والتى تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مبانى ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق.