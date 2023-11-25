شكرا لقرائتكم خبر عن الأسيرة الفلسطينية المحررة فلسطين نجم: فرحتي منقوصة حزنا على شهداء غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأسيرة الفلسطينية المحررة فلسطين فريد نجم أن فرحتها بالتحرر منقوصة بسبب ما وصفته "غصة داخل قلبها" حزنا على شهداء قطاع غزة، داعية أن يرحم الله الشهداء ويشفي الجرحى والمصابين ويربط على قلوب أسر الشهداء.



فلسطين مع أولادها

وأشارت الأسيرة الفلسطينية المنحدرة من مدينة نابلس بالضفة الغربية في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها تحررت ضمن صفقة تبادل الأسرى ضمن معركة طوفان الأقصى، مشيدة بدور المقاومة الفلسطينية التي تحركت لتحرير الأسيرات الفلسطينيات.

وأوضحت أن وضع الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي صعبة للغاية في ظل مضايقات إدارة السجون الإسرائيلية تجاه الأسرى والأسيرات، مؤكدة أن اليوم الروتيني للأسير يوم صعب للغاية في ظل الأسر داخل السجون وبعدهم عن أسرهم وذويهم، وتابعت بالقول: دائما متوكلين على الله ونلجأ إليه بالدعاء لنيل الحرية لجميع الفلسطينيين وكافة الأسرى وكذلك أهلنا في غزة بالنصر والحرية.

ودعت الأسيرة الفلسطينية المحررة إلى ضرورة توحد الأمة العربية والشعب الفلسطيني وأن يبقوا يدا واحدة دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني، معربة عن أملها في أن يتحرر جميع الأسرى الفلسطينيين والأسيرات القابعات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويوجه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات تكون ملفقة للأسرى الفلسطينيين لتمديد فترات اعتقالهم داخل سجون الاحتلال تهم منها القتل، إلقاء الحجارة، إلقاء العبوات الحارقة، أو بالعضوية في منظمات فلسطينية، تصنيع أسلحة، وغيرها من الاتهامات الملفقة التي تمكن جيش الاحتلال من اعتقال عشرات الفلسطينيين بشكل يومي.

ووثقت مؤسسات الأسرى الفلسطينية اعتقال أكثر من 3 آلاف فلسطيني في مدن الضفة الغربية والقدس منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، محذرا من التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف المواطنين ويعتقلهم إداريا "بدون أي تهمة"، وذلك في إطار تحركاته لزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين في سجونه.