البابا تواضروس يلتقي مجمع كهنة الإسكندرية بمسرح المقر الباباوى

واحتفل الآباء بالعيد الـ 11 لتجليس قداسته على كرسي مار مرقس.

وبدأت فقرات الاحتفالية عقب انتهاء صلوات القداس الإلهي الذي تولى قداسته خدمته، بمشاركة الآباء الأساقفة ومجمع كهنة الإسكندرية والذي تم خلاله منح ١٥ من الآباء الكهنة رتبة القمصية بيد قداسة البابا.

وتضمن الحفل كلمات للآباء الأساقفة والأب القمص أبرآم إميل، وعُرِضَ فيلم تسجيلي بعنوان "مشاعر حب" وقدم الآباء هدية تذكارية لقداسته، باسم مجمع كهنة الاسكندرية واختتمت الاحتفالية بكلمة لقداسة البابا.

والتقطت الصور التذكارية، ووزع قداسته بعض الهدايا عليهم.