البسوا الكمامة.. الأرصاد تحذر من الأحوال الجوية غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد على كافة أنحاء البلاد

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت، سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد، ما يؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد غدا بـ منخفض جوى جديد يعمق الأجواء الخريفية الشتوية، حيث تتوافر فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية من حالة الطقس غدا، ونصحتهم بارتداء الكمامات فى الشارع، منعًا لاستنشاق الأتربة العالقة.