"فكرة".. معرض فني لطلاب كلية التربية النوعية بثقافة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهد قصر ثقافة أسيوط، معرضا فنيا، بعنوان "فكرة"، لأعمال طلاب قسم التصوير بكلية التربية النوعية بأسيوط، تنظمه الكلية بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط، ويستمر حتى 30 نوفمبر الحالي، ضمن برنامج الفعاليات الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني

وافتتح المعرض الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، د. وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط، وضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، وتم تفقد الأعمال الفنية للطلاب والاستماع إلى شروحهم عنها وتبادل الرؤى حولها، وضم المعرض 100 عمل فني متميز، وذلك بحضور د. هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين، وطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

أكد د. أحمد عبد المولى أهمية تواجد الطلاب بين أعمالهم الفنية والتفاعل مع الرؤى النقدية عنها مما يساهم في تنمية قدراتهم الفنية، مقدما الشكر لفرع ثقافة أسيوط على تعاونه الدائم مع الجامعة وتفاعله مع الأنشطة الفنية التي تقدمها.

وأوضح د. وجدي رفعت أن المعرض يقدم جانبا من الأعمال الفنية التي ينتجها طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، في ضوء الحرص على الخروج بها من الجامعة وتقديمها في معارض فنية توفر فرص الاحتكاك بالوسط الفني ومحبي الفنون، سعيا لتنمية القدرة لدى الطلاب على شرح وتقديم العمل الفني.

من جانبه أشاد ضياء مكاوي بالتعاون المثمر بين جامعة أسيوط وفرع ثقافة أسيوط، عن طريق إقامة المعارض التي توثق إبداع وفن الطلاب وتتيح المجال أكثر للحراك الفني، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه المواقع الثقافية في دعم وتشجيع الشباب وحثهم على المزيد من التميز.

هذا وشهد مسرح القصر عرضا فنيا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمود يحيى، قدمت به عددا من الفقرات الشعبية والتراثية منها رقصة العصا والتنورة وسط تفاعل الحضور.