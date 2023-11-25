هل يتم مدة الهدنة واستمرار وقف إطلاق النار في غزة؟.. خبير أمني يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء أركان حرب، محمد قشقوش، خبير الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن مصر تبذل جهود حثيثة لوقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أن القيادة المصرية كانت سباقة في الشروع لوقف إطلاق النار من خلال عقد قمة القاهرة للسلام بشأن غزة.

وقال "قشقوش" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر قدمت نحو 75% من إجمالي المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة لأهل غزة، وتم إدخالها عبر معبر رفح، وجميع دول العالم قدمت نحو 25% من المساعدات، وهذا الرقم يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية.

وتابع خبير الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، من المتوقع خلال الفترة المقبلة مد الهدنة والإفراج عن مزيد من الأسرى والأمر الثاني العمل على اتخاذ خطوات فعلية بشأن إقامة الدولتين.

وأوضح "قشقوش"، أنه من المتوقع أن تكون هناك جهود مبذولة من كافة الأطراف لاستمرار ومد الهدنة، لعودة الحياة رويدا رويدا إلى طبيعتها في غزة.